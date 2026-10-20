Броени дни до президентските избори: ЦИК с последна информация за готовността за вота

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе днес последния си редовен брифинг преди президентските избори на 25 октомври. Очаква се комисията да представи актуална информация за организацията на вота, окончателния брой граждани с право на глас и избирателните секции в страната.

Според вече прието решение на ЦИК машинно гласуване ще има в общо 9373 секции в България. В 2249 от тях ще бъдат поставени по две машини, като общият брой на устройствата в страната ще бъде 11 622.

Машинно гласуване няма да се провежда в секциите с под 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, както и в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции.

За българските граждани зад граница ЦИК е определила 242 секции с машинно гласуване. В 38 от тях ще има по две устройства, а общият брой машини извън страната ще бъде 280.

Продължава и подготовката на изборната администрация, включително доставянето на изборните книжа и материали по места. ЦИК вече прие методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, които ще отговарят за провеждането на гласуването и отчитането на резултатите.

Междувременно са определени и местата за гласуване извън България, като организацията се осъществява съвместно с Министерството на външните работи.

На предстоящия брифинг се очаква да стане ясно и докъде е стигнала техническата и логистичната подготовка, както и дали има затруднения, които трябва да бъдат отстранени преди изборния ден.

Президентските избори ще се проведат тази неделя, 25 октомври, когато българските граждани ще гласуват за президент и вицепрезидент на републиката.