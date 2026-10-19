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ЦИК: До днес се подават заявления за гласуване с подвижна урна

ЦИК: До днес се подават заявления за гласуване с подвижна урна
Снимка: БТА

Възможността важи и за хората, чието увреждане е възникнало или е установено след 10 октомври

Днес изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, пропуснали да подадат заявление до 10 октомври, могат да поискат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Възможността е за хората, които не могат да упражнят правото си на глас в изборно помещение, напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук.

Първоначалният срок за подаване на заявления беше 10 октомври. Избирателите, които не са заявили желанието си дотогава, могат да го направят до днес, ако на територията на населеното им място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Възможността важи и за хората, чието увреждане е възникнало или е установено след 10 октомври. Необходимо е да бъде представен документ от ТЕЛК или НЕЛК, уточняват от ЦИК.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври. Документи за участие в тях са подали общо 20 инициативни комитета и осем партии.

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