ЦИК: До днес се подават заявления за гласуване с подвижна урна

Днес изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, пропуснали да подадат заявление до 10 октомври, могат да поискат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Възможността е за хората, които не могат да упражнят правото си на глас в изборно помещение, напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) във Фейсбук.

Първоначалният срок за подаване на заявления беше 10 октомври . Избирателите, които не са заявили желанието си дотогава, могат да го направят до днес, ако на територията на населеното им място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Възможността важи и за хората, чието увреждане е възникнало или е установено след 10 октомври . Необходимо е да бъде представен документ от ТЕЛК или НЕЛК, уточняват от ЦИК.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври. Документи за участие в тях са подали общо 20 инициативни комитета и осем партии.