ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

Централната избирателна комисия (ЦИК) генерира публично хеш кода, който ще се използва при машинното гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Процедурата се проведе в контролирана среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ), в присъствието на представители на медиите.

Хеш кодът представлява уникален цифров отпечатък на софтуера на машините за гласуване. Той служи за удостоверяване на автентичността на използваната версия на софтуера и ще бъде отпечатван върху контролните разписки от устройствата.

Демонстрираха машинно гласуване пред журналисти

По време на събитието представители на ЦИК и министерството показаха работата на изборна машина, която разпечата контролна разписка с предварително генерирания хеш код.

На демонстрацията присъстваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ЦИК Георги Хорозов.

„Успешно приключи техническата процедура. Резултатът от процедурата, т. нар. хеш код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписван върху контролните разписки, отпечатвани от машините“, заяви министър Василев.

Той подчерта, че публичността на процедурата е важна за доверието в изборния процес. По думите му институциите работят за осигуряването на прозрачна, предвидима и проследима подготовка на вота.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов увери, че всички действия са извършени в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

„Извърши се едно законосъобразно доверено изграждане на софтуера и генериране на хеш код. Всичко стана и в предвидените в закона срокове“, посочи той.

Избирателите ще могат сами да проверяват хеш кода

Генерираният код ще бъде публикуван на официалните интернет страници на ЦИК и на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

В изборния ден той ще бъде поставен на видно място пред всяка секционна избирателна комисия, така че гражданите да могат да го сравнят с кода, отпечатан върху контролната разписка от машината.

Целта е избирателите да разполагат с допълнителна възможност за проверка на използвания софтуер.

Над 9300 секции в страната ще разполагат с машини

След последните промени в Изборния кодекс машинното гласуване е задължително за секциите с повече от 300 избиратели по списък.

По данни на ЦИК в България има 9311 такива секции. В приблизително 2000 от тях ще бъдат поставени по две машини, тъй като избирателите по списък са над 780 души.

Машинно гласуване ще бъде организирано и в 242 секции зад граница. В 38 от тях ще има по две устройства.

Общо 280 машини са предвидени за първия тур на президентските избори извън България, сочат данните, представени от говорителя на ЦИК Стоянка Балова.