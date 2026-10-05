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ЦИК създаде мобилно приложение за президентските избори

ЦИК създаде мобилно приложение за президентските избори

Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции

Централната избирателна комисия (ЦИК) създаде мобилно приложение за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. 

„Избори 360°“ събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии.

Приложението има две основни секции - „За избиратели“ и „За СИК“.

Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят със стъпките при подаването на вот с устройство.

През приложението може да се стигне и до електронните услуги на ГД „ГРАО“, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали.

Отделна част на „Избори 360°“ е предназначена за членовете на секционните избирателни комисии. Предстои там да бъдат достъпни електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от хартиеното и машинното гласуване, както и от контролните преброявания.

Целта е дигиталните протоколи да улеснят попълването на данните и да ограничат риска от технически грешки при отчитането на резултатите. Подобен електронен протокол беше използван от членовете на СИК и при парламентарните избори през април 2026 г.

От ЦИК предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали.

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