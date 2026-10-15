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ЦИК показва как се гласува с машина в два столични университета

ЦИК показва как се гласува с машина в два столични университета

Демонстрацията е във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г

Централната избирателна комисия (ЦИК) организира демонстрации на машинното гласуване в два университета в София във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. Това съобщиха от комисията чрез официалната ѝ страница във Facebook.

Желаещите да се запознаят с процедурата ще могат да изпробват машинно гласуване в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 10:00 часа, а в Техническия университет – София, демонстрацията ще започне в 12:30 часа.

На място ще бъде предоставяна и допълнителна информация за организацията и провеждането на предстоящия вот.

Демонстрации на машинния вот и в столичното метро

Инициативата е част от информационната кампания на ЦИК, чиято цел е да запознае избирателите с основните стъпки при гласуване с машина.

В рамките на кампанията вече са проведени срещи с граждани на различни места в столицата, включително на метростанциите „Сердика“ и „НДК“.

Първата демонстрация в метрото се състоя на 8 октомври на метростанция „Сердика“, а ден по-късно представители на комисията показаха процедурата и на пътуващите през станция „НДК“.

Практическо обучение и за възрастни хора

Информационна среща се проведе и в Пенсионерския клуб в столичния район „Триадица“.

По време на демонстрацията присъстващите имаха възможност да се запознаят с начина на работа на устройствата, да зададат въпроси и да получат практически указания за гласуването.

От ЦИК подчертават, че подобни инициативи имат за цел да улеснят избирателите и да им помогнат да се чувстват по-уверени при упражняването на правото си на глас на 25 октомври.

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