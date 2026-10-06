ЦИК с важно уточнение: При проблем с разписката от машината няма да се гласува повторно

Избирателите няма да имат право да гласуват повторно, ако машината е отчела вота им, но е отпечатала бяла, скъсана или непълна разписка. Това е една от важните промени за предстоящите президентски избори, до които остават 18 дни. Официалният резултат от машинното гласуване вече ще се определя на базата на генерирания от устройството протокол, предаде БНТ.

Ако при гласуването машината не отпечата разписка или тя е бяла или непълна, избирателят няма да получи възможност да даде гласа си отново, ако процесът на машинно гласуване е приключил успешно.

„Ако машината не изкарва разписка или е къса, или бяла, но процесът по машинно гласуване избирателят е видял, че е приключил до финала, т.е. изписва се „Благодаря ви“, то гласът е отчетен във флашката и в края на изборния ден при коректно продължило машинно гласуване ще излезе финално в протокола“, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

По думите ѝ официалният резултат в съответната секция ще се определя според протокола, генериран от машината. За допълнителна прозрачност обаче ще има и втори протокол, в който секционните избирателни комисии ще отразяват резултатите от преброяването на контролните разписки.

Новите правила бяха сред основните теми по време на обучение на представители на районните избирателни комисии. Подобни срещи не са провеждани от седем години.

Друга промяна засяга действията при технически проблем с машината. Решението дали гласуването да продължи с хартиени бюлетини вече ще може да бъде вземано от секционната комисия, а не от районната.

„Най-често, когато излиза не цяла разписка, избирателят не може да види начина, по който е гласувал. И секционната комисия ще трябва да му каже, че няма право да гласува втори път“, обясни Екатерина Клечкова-Димитрова от 26 РИК – София област.

По думите ѝ, ако пристигането на техник се забави значително, секционната комисия ще може сама да вземе решение и след това да уведоми районната комисия чрез съответните протоколи.

Междувременно на случаен принцип бяха определени 10 машини, които ще преминат през процедура по удостоверяване и проверка преди вота.

„Кой ще е следващият президент на Република България решават българските граждани. Нашата работа е решението да е наистина тяхно и да няма основания да бъде оспорено“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.