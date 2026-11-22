Милан победи Фрозиноне с 5:1 на „Сан Сиро“ в мач от Серия А. Отборът на Рубен Аморим поведе с два гола още преди да са изминали 20 минути, а след почивката се разписа още три пъти.

Домакините откриха резултата в 4-ата минута. Лука Модрич намери Адриен Рабио отдясно, а французинът потърси Кристиан Пулишич в наказателното поле. Габриеле Калвани пресече подаването, но прати топката в собствената си врата.

В 19-ата минута Гонсало Рамош отне топката от Калвани и завърши започнатата от него контраатака, след като Рабио го намери отблизо. Това беше първият гол на португалеца в Серия А от 18 октомври. Шест минути по-късно Патрицио Мазини се възползва от разбъркване в наказателното поле и намали на 2:1.

Милан възстанови аванса си от два гола в 48-ата минута. Рамош свали дълго подаване, а Рабио изведе Ардон Яшари отляво. Швейцарецът стреля от остър ъгъл в горната част на вратата и отбеляза първото си попадение за клуба.

Малко след това Рамош напусна терена принудително и бе заменен от Алфаджо Сисе. В 62-ата минута резервата завърши контраатака, започната от Пулишич. Попадението първоначално бе отменено заради засада, но след проверка с ВАР бе зачетено за 4:1.

Шест минути по-късно Пулишич сам сложи точка на спора. Американецът тръгна от собствената си половина, финтира излезлия напред вратар Палмисани и го прехвърли за 5:1. Фрозиноне доигра срещата с десет души, след като Бирлиджа се контузи в 82-ата минута, когато гостите вече бяха използвали всичките си смени.