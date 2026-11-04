Милан готви сделка за 500 милиона евро и изпреварва Ювентус в Италия

Милан се е договорил да се завърне към екипировката на Adidas от сезон 2028/29, съобщава „Гадзета дело Спорт“. Според изданието десетгодишното споразумение е на стойност 500 милиона евро и ще носи на клуба по 50 милиона на сезон.

Германската компания трябва да замени Puma, с която „росонерите“ работят от 2018 година. Посочената сума би удвоила настоящите приходи на Милан от техническия спонсор и би поставила клуба начело в Италия по този показател.

Досега водещата позиция принадлежи на Ювентус, чийто договор с Adidas е на стойност 408 милиона евро за десет години. За Интер се посочват приходи от около 28 милиона евро на сезон от Nike.

Според публикуваното сравнение новото споразумение би наредило Милан и сред десетте европейски клуба с най-високи приходи от екипировка. На върха в тази класация е Реал Мадрид със 120 милиона евро на сезон, следван от Манчестър Сити със 115 милиона и Барселона със 108 милиона.

Сделката би върнала Милан към марката, с която клубът беше свързан и преди партньорството си с Puma. Посочените финансови условия са по информация на италианското издание.