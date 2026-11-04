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Реал Мадрид сътвори драматичен обрат в Атина: Валверде срази АЕК в добавеното време

Реал Мадрид сътвори драматичен обрат в Атина: Валверде срази АЕК в добавеното време
Facebook/ Real Madrid C.F.

„Кралете“ на два пъти изоставаха, но спечелиха с 3:2 след гол на уругваеца в 92-рата минута

Реал Мадрид постигна зрелищна победа с 3:2 като гост на АЕК Атина в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига. Отборът на Жозе Моуриньо два пъти навакса гол пасив, а Федерико Валверде донесе успеха с мощен удар във втората минута на добавеното време.

Домакините започнаха смело и още в петата минута Тибо Куртоа трябваше да спасява удар на Мият Гачинович. Вратарят обаче нямаше отговор в 12-ата минута, когато Абубакари Койта се възползва от оставеното му пространство и изведе АЕК напред.

Куртоа се намеси отново след изстрел на Лука Йович, преди Реал да изпрати топката в мрежата в 28-ата минута. Попадението на Джуд Белингам обаче беше отменено заради засада. Четири минути по-късно англичанинът все пак изравни с технично изпълнение след подаване на Марк Кукурея.

След почивката Кукурея и Килиан Мбапе пропуснаха възможности за гостите. Вместо това АЕК отново поведе в 75-ата минута - Ставрос Пилиос получи топката от Койта и я прокара между краката на Куртоа.

Радостта на домакините продължи само две минути. Белингам изведе Дензъл Дъмфрис, който подаде към Мбапе, а французинът отблизо направи резултата 2:2.

Вратарят на АЕК Алберто Бриньоли спаси удар на Дъмфрис, а в 86-ата минута докосна изстрел на Мбапе и топката се отби в напречната греда. Когато изглеждаше, че срещата ще завърши без победител, Валверде нанесе решителния удар и оформи крайното.

 Така Реал Мадрид вече има 12 точки след 4 мача, а АЕК - 3 точки.

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