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Джей Ди Ванс обвини войната в Иран за изборния крах и се дистанцира от Тръмп

Джей Ди Ванс обвини войната в Иран за изборния крах и се дистанцира от Тръмп
АП/БТА

Позовавайки се на социологически данни, той очерта четири ключови стъпки за връщането на разочарованите избиратели: слагане на край на войната в Иран, справяне с високите разходи за живот, връщане към доктрината „Америка на първо място“ и радикална промяна в отношенията на САЩ с Израел

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс призна, че войната в Иран е довела до изборното поражение на републиканците. Ванс обвини директно конфликта за провала на междинните избори в САЩ и се дистанцира от дневния ред на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN.

В обширна публикация в социалната мрежа X в сряда сутринта Ванс, за когото се предполага, че се прицелва в президентската надпревара през 2028 г., написа: „Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи“.

„Ако искате да спорите, че си е струвало – че загубата на Сената за следващите 6 години си е струвала – тогава го направете. Твърдете, че това е била цена, която си е заслужавало да платим. Независимо дали сме съгласни или не, това поне би било честно“, заявява вицепрезидентът. Той допълва, че всеки реален разговор за бъдещето на партията трябва да започне именно оттук.

Според анализа на Ванс избирателите от коалицията на Тръмп са отишли до урните, но този път са подкрепили политическите си опоненти. „Основният проблем не е в избирателната активност. Основният проблем е, че много хора, които гласуваха за тандема Тръмп/Ванс през 2024 г., през 2026 г. дадоха гласа си за демократите“.

Вицепрезидентът признава, че икономическите послания на републиканците в края на кампанията не са били достатъчно ясни, но настоява, че истинският виновник за провала е очевиден за всички. Позовавайки се на социологически данни, той очерта четири ключови стъпки за връщането на разочарованите избиратели: слагане на край на войната в Иран, справяне с високите разходи за живот, връщане към доктрината „Америка на първо място“ и радикална промяна в отношенията на САЩ с Израел.

Ванс не скри изненадата си от мащаба на загубата, като сподели, че е имал лошо предчувствие преди вота, но дори самият той е останал шокиран от крайния резултат.

Междувременно президентът Доналд Тръмп също призна, че събитията в Близкия изток са изиграли роля за негативния вот, но продължи да защитава военните си действия. „Мисля, че част от причината беше Иран, но в същото време хората разбраха колко важно е това, което направих там“, заяви Тръмп в телефонно интервю за Fox News. 

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