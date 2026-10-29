Иран получил писмо от Джей Ди Ванс

Техеран е получил официално писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, но е оставил съобщението без отговор. Това предадоха днес иранските информационни агенции „Тасним“ и „Фарс“.

Разкритията идват на фона на публикация във вестник „Уолстрийт джърнъл“ от вчера, според която Ванс е изпратил дипломатическото писмо до председателя на иранския Висш съвет за национална сигурност Мохсен Резаи. Инициативата на Белия дом представлява явен опит за възобновяване на блокираните мирни преговори между двете държави.

Въпреки опита за диалог от страна на Вашингтон, Иран запазва твърдата си позиция. Техеран продължава да настоява САЩ първо да изпълнят седемте му предварителни условия. „Всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива“, обобщи агенция „Тасним“, подчертавайки отказа на ислямската република да прави компромиси извън поставените изисквания.

Засега няма информация какво е съдържало изпратеното от вицепрезидента на САЩ писмо до властите в Техеран. ТАРАЛЕЖ припомня, че вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че е Иран имал нужда от хуманитарни медикаменти, които можело да бъдат изпратени при определен развой на обстоятелствата.