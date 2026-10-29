Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Компани пропуска още три мача на Байерн

Компани пропуска още три мача на Байерн
AP/БТА

Белгийският специалист ще се завърне към задълженията си след края на международната пауза

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще се завърне начело на отбора след края на международната пауза през ноември, съобщава "Билд". 

На 23 октомври 40-годишният белгийски треньор загуби съзнание по време на тренировка с втория отбор на Байерн. Той беше хоспитализиран и изписан от болница в сряда. 

Спортният директор на баварците Макс Еберл съобщи, че причината за инцидента е дразнене на мозъчните обвивки.

Венсан Компани ще пропусне още три мача на германския шампион. Той няма да води тима срещу Борусия Дортмунд (31 октомври) и Майнц (7 ноември), както и мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (3 ноември). 

Задълженията на старши-треньор през този период ще изпълня помощникът на Компани Аарън Данкс. 

Още по темата

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 4 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 23 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 24 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 31 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 32 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 40 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 42 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 44 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 54 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 54 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 55 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 1 час
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час