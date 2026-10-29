Компани пропуска още три мача на Байерн

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще се завърне начело на отбора след края на международната пауза през ноември, съобщава "Билд".

На 23 октомври 40-годишният белгийски треньор загуби съзнание по време на тренировка с втория отбор на Байерн. Той беше хоспитализиран и изписан от болница в сряда.

Спортният директор на баварците Макс Еберл съобщи, че причината за инцидента е дразнене на мозъчните обвивки.

Венсан Компани ще пропусне още три мача на германския шампион. Той няма да води тима срещу Борусия Дортмунд (31 октомври) и Майнц (7 ноември), както и мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид (3 ноември).

Задълженията на старши-треньор през този период ще изпълня помощникът на Компани Аарън Данкс.