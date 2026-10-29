Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман призна, че интересът на Байерн Мюнхен към него е бил съвсем реален и трансферът на "Алианц Арена" се е разминал, след като баварците са подновили договора на Свен Улрайх.

"Интересът беше конкретен. Всичко между нас беше уточнено", призна стражът на Лудогорец пред SPORT1.

Бонман преминава в Лудогорец през лятото на 2024 година от австрийския Волфсбергер. "Първо, перспективата да играя в европейски турнир. Обикновено е Лига Европа, но клубът е играл и в Шампионска лига. Второ, шансът да играя за шампион и сам да стана такъв. Да играеш на европейската сцена е най-великото нещо. Вторият аспект беше чисто финансов. За мен това беше утопично предложение. Когато възможността да играеш за сериен шампион и да се покажеш на международната сцена се съчетае с такова заплащане, за моите стандарти това е като шестица от тотото".

"Може да се сравни малко с Байерн Мюнхен, но тук е още по-очевидно. Има повече гняв, когато не спечелиш. В Германия разбират, че е човешко да загубиш мач. В България това разбиране не е толкова голямо", споделя Бонман.

Бонман вече има два сезона в Лига Европа и описва разликата между европейските мачове и българското първенство като колосална.

„Разликата е толкова голяма, че едва мога да я опиша. В Лига Европа играеш на прекрасни стадиони, например в Андерлехт или срещу Лацио в Рим. В България повечето стадиони са наистина остарели. Някои не са ремонтирани от 60 години. На гостуванията понякога има само по 200 зрители. Терените също понякога са катастрофални.“

Животът в Разград е спокоен. "Отборът ни е много международен, с около 17 националности. Имам добри приятели в отбора. Разград е много малък град и няма какво толкова да предложи. Ежедневието се състои основно от тренировки, много мачове и пътувания. Обикновено имаме над 60 мача годишно.“

"Байерн? Интересът беше много конкретен. В крайна сметка обаче не бях нужен. Свен Улрайх продължи и поднови договора си. А всъщност всичко между нас вече беше уточнено. Когато слухът се появи в медиите, осъзнах какъв ефект има и колко много съобщения получаваш изведнъж. Тогава разбираш, че Байерн не е обикновен клуб, а един от петте най-големи в света. Да тренираш ежедневно със звезди като Хари Кейн или Мануел Нойер би било връх в кариерата за всеки футболист", признава Бонман.

Той обаче е отписал възможността да заиграе в най-големия клуб в България. "Отписал съм тази възможност. Винаги казвам: шансът идва веднъж в живота. Може би ще дойде нещо друго. Всичко в живота си има смисъл.“

Договорът му с Лудогорец е до 2027 г. и той възнамерява да го изпълни. „Имах и имам много добро време тук и усещам, че в спортно отношение вече имам друг статут.“ А най-голямата му мечта остава „един-единствен мач в Бундеслигата“.