Европейски грандове впериха поглед в новата звезда на Монако

Все по-сериозен става интересът към новата звезда на Монако Парис Брунер, съобщава Transferfeed. Няколко големи европейски клуба следят прогреса на 20-годишния германски нападател. Сред тях са Байерн, Арсенал, Барселона и ПСЖ.

Представители на Тотнъм и Челси вече са гледали на живо мачове на Монако, за да гледат изявите на офанзивния футболист.

Финансовото положение на Монако може да направи сделката през януари необходима, тъй като клубът е под натиск да генерира средства, след като не е изпълнил лятната си цел за продажби. Интересът към Брунер, който има два гола в три мача за германския младежки национален отбор до 21 години, нарасна след началото на сезона.

Възможно е "монегаските" да се съгласят да продадат Брунер през януарския трансферен прозорец, но да си гарантират, че ще играе при тях под наем до края на сезона.

Парис Брунер има договор с Монако до лятото на 2028 година. От началото на сезона той има 8 гола в 10 мача.