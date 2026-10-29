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Европейски грандове впериха поглед в новата звезда на Монако

Европейски грандове впериха поглед в новата звезда на Монако
AP/БТА

Интересът към Парис Брунер нараства

Все по-сериозен става интересът към новата звезда на Монако Парис Брунер, съобщава Transferfeed. Няколко големи европейски клуба следят прогреса на 20-годишния германски нападател. Сред тях са Байерн, Арсенал, Барселона и ПСЖ

Представители на Тотнъм и Челси вече са гледали на живо мачове на Монако, за да гледат изявите на офанзивния футболист. 

Финансовото положение на Монако може да направи сделката през януари необходима, тъй като клубът е под натиск да генерира средства, след като не е изпълнил лятната си цел за продажби. Интересът към Брунер, който има два гола в три мача за германския младежки национален отбор до 21 години, нарасна след началото на сезона. 

Възможно е "монегаските" да се съгласят да продадат Брунер през януарския трансферен прозорец, но да си гарантират, че ще играе при тях под наем до края на сезона

Парис Брунер има договор с Монако до лятото на 2028 година. От началото на сезона той има 8 гола в 10 мача.

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