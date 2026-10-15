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ЦСКА се бори до последно, но преклони глава пред Монако

ЦСКА се бори до последно, но преклони глава пред Монако
БТА

Цварц върна надеждата на „червените“, но късният щурм не стигна за точка

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако в емоционална европейска вечер на Националния стадион „Васил Левски“. „Червените“ показаха характер и притиснаха именития си съперник до последния сигнал, но ранният гол на Парис Брунер и попадението на Ансу Фати се оказаха решаващи.

Футболистите на Маркус Гиздол излязоха без страх и започнаха с висока преса. Още във втората минута домакините спечелиха пряк свободен удар, но последвалата ситуация се превърна в кошмар. Монако организира бърза контраатака, а Брунер преодоля Фьодор Лапоухов за 0:1.

Ранният удар не пречупи ЦСКА. Българският тим продължи да пресира, да владее топката и да търси път към вратата на Лукаш Храдецки. Стефано Сенси опита изпълнение от воле, но изпрати топката над целта.

Натискът на „червените“ постепенно се засили. След центриране от корнер Леандро Годой стреля неточно, а Бруно Жордао и Анжело Мартино също пробваха удари от дистанция. ЦСКА играеше смело и прекарваше продължителни периоди в половината на съперника, но така и не успяваше да превърне добрите си моменти в гол.

Тъкмо когато изглеждаше, че домакините могат да се приберат на почивката само с едно попадение пасив, класата на Монако отново си каза думата. Брунер подаде към Ансу Фати, който завърши технично и покачи на 2:0 за гостите.

ЦСКА не се предаде и започна настървено второто полувреме. Годой стреля с глава след статично положение, а малко по-късно отне топката във финалната третина, но отново не намери очертанията на вратата.

Домакините продължиха да търсят попадението, което да върне напрежението в двубоя. При една от атаките Храдецки изпусна топката, но успя да я изчисти миг преди Годой да стигне до нея. Йоанис Питас също получи възможност с глава, но стреля право в ръцете на финландския страж.

Маркус Гиздол потърси промяна от резервната скамейка и в 72-ата минута изпрати на терена Жоел Цварц и Каталин Иту. Ходът му даде резултат и вдъхна нов живот на „Васил Левски“.

След изпълнение на корнер Цварц се извиси в наказателното поле и с точен удар с глава намали на 1:2. Попадението взриви трибуните и даде началото на заключителен щурм към вратата на Монако.

В последните минути ЦСКА хвърли всичко в търсене на изравняването. Джейм Ето'о, Исак Соле и Теодор Иванов също се появиха в игра, а „червените“ продължиха да печелят статични положения и да притискат съперника.

Изравнителният гол обаче не дойде. ЦСКА остана без точка на старта на основната фаза, но изпрати ясно послание, че няма да бъде лесен съперник в Европа. „Червените“ загубиха резултата, но спечелиха аплодисментите с характера и смелостта, които показаха срещу един от фаворитите в турнира.

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