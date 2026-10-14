Монако показа респект: Познаваме ЦСКА, много труден отбор

Монако не се счита за фаворит при гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите. Това заяви треньорът на монегаските в навечерието на сблъсъка между двата отбора в третия по сила европейски клубен турнир. Бразилецът заяви, че познава „червените" и неговият тим ще подходи с уважение.

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„Не вярвам, че можем да бъдем считани за фаворит. Всеки е заслужил правото си да участва в този турнир. Познавам ЦСКА. Много труден отбор. Тук атмосферата е невероятна и играем като гост. Трябва да бъдем скормни, да играем на ниво и да се опитаме да спечелим", каза бившият футболист на Атлетико Мадрид и Челси.

„Отборът на ЦСКА има отлични играчи, както и опитни. Някои от тях са много опасни в атака. Имат отличен централен нападател и добри крила. Правят добри атаки. Смениха треньора, а той обича да упражнява преса. Със сигурност ще бъде тежък и труден мач за нас", подчерта Филипе Луис.

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„Бербатов? Не знаех, че е играл за ЦСКА. Страхотно. Той е единственият, който е играл за тези два отбора. Чудесно е ако дойде на мача“, завърши Филипе Луис.