Бруно Жордао: ЦСКА няма да се предаде без бой срещу Монако

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао очаква с нетърпение сблъсъка с Монако и подчерта значението на подкрепата от трибуните. Халфът нпризна класата на съперника, но е категоричен, че неговият отбор има собствен план и ще се бори докрай.

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„Винаги е удоволствие да играеш на толкова високо ниво. Това е едно от нещата, за които всеки мечтае още от детските си години. Това е моментът, в който трябва да се състезаваме. Стадионът ще бъде пълен. Познаваме нашите фенове. Те са нашият 12-и играч и усещаме тяхната подкрепа“, заяви Жордао.

Жордао не подцени качествата на Монако, но подчерта, че ЦСКА няма намерение да се отказва предварително. „Монако е сред най-добрите отбори в момента, първи са във Франция. Играят атрактивен и труден футбол. Имаме наша собствена стратегия и собствени качества и няма да се предадем без бой. Започваме от равен резултат", подчерта капитанът.