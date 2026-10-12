ЦСКА подаде жалба срещу съдията Любослав Любомиров и поиска изваждането му от футбола

ЦСКА внесе официална жалба до Съдийската комисия на БФС срещу представянето на Любослав Любомиров в двубоя с ЦСКА 1948. „Червените“ спечелиха драматично с 3:2, но обявиха, че имат сериозни претенции към решенията на главния съдия.

От клуба настояват Любомиров повече да не получава наряди за техни срещи и дори да бъде изваден от професионалния футбол. Според позицията на ЦСКА арбитърът е допуснал поредица от грешки и е демонстрирал „неадекватно и тенденциозно поведение“.

Сред посочените спорни ситуации са спестен втори жълт картон на Ектор Куеяр за нарушение срещу Стефано Сенси, отсъденият фал преди изравнителния гол на ЦСКА 1948 и изгонването на италианския полузащитник.

„Възмутени сме не само от съдийството на Любомиров, но и от все по-дългия списък с мачове на ЦСКА, опорочавани от съдийските бригади, все в наш ущърб“, се казва в изявлението.

От клуба припомнят и други двубои, в които според тях реферските решения са ги ощетили - срещу Лудогорец, Спартак Варна, Септември и Арда. Като допълнителен аргумент ЦСКА посочва съдийския доклад от срещата в Бистрица, в който за автор на втория гол на отбора бил записан Стефано Сенси вместо Йоанис Питас.

„Червените“ обърнаха внимание и на дисциплинарната статистика от началото на сезона. Според клуба футболистите му вече са получили 26 жълти и два червени картона - значително повече от основните конкуренти в първенството.

„Добрите намерения седмица след седмица се сблъскват с грозната реалност в българското съдийство. Промяната си остава само пожелание, на което едва ли някой вече вярва“, завършва позицията на ЦСКА.