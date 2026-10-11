Удар за ЦСКА преди гостуването в Бистрица: Гбамен отпадна от групата

Треньорският щаб на ЦСКА, воден от Маркус Гиздол, определи групата за днешното гостуване в Бистрица от 11-ия кръг на Първа лига.

Двубоят на стадион „Витоша“ започва в 20:00 часа.

Голямата липса в състава на „червените“ е Жан-Филип Гбамен. Един от основните футболисти на отбора няма да участва в срещата поради здравословни причини.

Извън групата остана и Тамиму Уору.

Маркус Гиздол включи 21 футболисти за двубоя:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов

Защитници: Пастор, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Анхело Мартино, Бари Котър

Полузащитници и нападатели: Бруно Жордао, Макс Ебонг, Исак Соле, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Каталин Иту, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Жоел Цварц, Йоанис Питас, Леандро Годой.