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ЦСКА си спомни за великия Петър Жеков

ЦСКА си спомни за великия Петър Жеков

На днешната дата Вълшебния стрелец щеше да навърши 82 години

ЦСКА използва профила си във „Фейсбук“, за да отбележи 82 години от рождението на легендарния нападател на клуба и националния отбор на България Петър Жеков. Носителят на „Златната обувка“ за 1969 г. почина на 18 февруари 2023 г. Той е вторият голмайстор първенство на България за всички времена след Мартин Камбуров.

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

Съобщението на „червените":

„Днес се навършват 82 години от рождението на един от най-великите в армейската история - Петър Жеков. Неповторимият голмайстор е първият от общо трима футболисти в цялата история на българския футбол, печелили „Златната обувка” на Европа.

С екипа на ЦСКА Вълшебния стрелец е петкратен шампион на България през 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 година и четирикратен носител на Купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974 г. Голмайстор на първенството с Берое през 1967 година с 21 гола и през 1968-а с 31 гола, както и с ЦСКА през 1969-а с 36 гола, 1970-а – 31 гола, 1972-а - 27 гола и 1973-а - 29 гола.

В турнира за КЕШ взима участие в 14 мача и вкарва 7 гола, за КНК има 5 мача и 2 гола. Играе финал на олимпиадата в Мексико през 1968 г. Участва и в 1 мач от финалите на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Носи националния екип до 1973 година, като записва общо 44 мача с 25 попадения.

Един от най-великите нападатели в историята на ЦСКА и България ще остане завинаги в сърцата ни!

Легендите не умират!"

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