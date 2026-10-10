ЦСКА си спомни за великия Петър Жеков

ЦСКА използва профила си във „Фейсбук“, за да отбележи 82 години от рождението на легендарния нападател на клуба и националния отбор на България Петър Жеков. Носителят на „Златната обувка“ за 1969 г. почина на 18 февруари 2023 г. Той е вторият голмайстор първенство на България за всички времена след Мартин Камбуров.

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

Съобщението на „червените":

„Днес се навършват 82 години от рождението на един от най-великите в армейската история - Петър Жеков. Неповторимият голмайстор е първият от общо трима футболисти в цялата история на българския футбол, печелили „Златната обувка” на Европа.

С екипа на ЦСКА Вълшебния стрелец е петкратен шампион на България през 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 година и четирикратен носител на Купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974 г. Голмайстор на първенството с Берое през 1967 година с 21 гола и през 1968-а с 31 гола, както и с ЦСКА през 1969-а с 36 гола, 1970-а – 31 гола, 1972-а - 27 гола и 1973-а - 29 гола.

В турнира за КЕШ взима участие в 14 мача и вкарва 7 гола, за КНК има 5 мача и 2 гола. Играе финал на олимпиадата в Мексико през 1968 г. Участва и в 1 мач от финалите на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Носи националния екип до 1973 година, като записва общо 44 мача с 25 попадения.

Един от най-великите нападатели в историята на ЦСКА и България ще остане завинаги в сърцата ни!

Легендите не умират!"