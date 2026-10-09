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ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

ЦСКА отлага дербито с Лудогорец, за да дебютира на „Българска армия“

„Червените" най-вероятно ще открият съоръжението срещу Славия

ЦСКА най-вероятно ще изиграе първия си мач на изцяло новия стадион „Българска армия“ срещу Славия. Столичното дерби е насрочено за 30 октомври (петък), но почти сигурно датата ще бъде променена. Ръководството на „армейците“ иска първият двубой на новата арена да бъде през уикенда, а не в делничен ден.

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Около откриването на новия стадион се очаква клубът да отложи дербито с Лудогорец, което по програма трябва да се играе навръх Димитровден (26 октомври). „Червените“ имат право да отложат още една среща от програмата на Първа лига заради участието си в Европа и тя най-вероятно ще бъде именно тази с „орлите“.

Причините за това отлагане са две. Първо, на 22 октомври тимът гостува на Нордселанд в Лига на конференциите и няма да има време да възстанови добре за сблъсъка с Лудогорец. Второ, отлагането ще позволи ЦСКА да посрещне съперника от Разград на новия стадион „Българска армия“, което със сигурност е голям бонус за „червените“.

Интересно е да се разкрие, че преди мача на октриването ще има и тестов двубой, в който да бъдат изпробвани всички системи на стадиона. Той трябва да се играе пред минимум 1000 зрители, за да се изпълнят изискваният. Очаква се, че това ще се случи в седмицата преди споменатото дерби със Славия.

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