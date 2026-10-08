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ЦСКА обяви пълния щаб на Маркус Гиздол

ЦСКА обяви пълния щаб на Маркус Гиздол
БТА

Двама германски асистенти и петима български специалисти ще помагат на новия треньор на „червените“

ЦСКА официално представи треньорския щаб на Маркус Гиздол. Германският специалист ще работи с двама свои сънародници и петима българи.

Помощници на 57-годишния наставник ще бъдат Райнер Видмайер и Якоб Браун. Двамата пристигат заедно с Гиздол и познават добре неговите методи и изисквания.

Треньор на вратарите ще бъде Ивайло Иванов. До момента той работеше основно във втория отбор на ЦСКА, а след оставката на Христо Янев помагаше на Даниел Моралес при подготовката на представителния състав.

За физическото състояние на футболистите ще отговарят кондиционните треньори Костадин Джоргов и Георги Петров.

Екипът на Гиздол включва и двама анализатори - Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Новият наставник беше официално представен в понеделник на стадион „Българска армия“ и вече започна работа с отбора.

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