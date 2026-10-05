ЦСКА обяви къде ще приеме Монако, дебютът на новата „Армия“ се отлага
Довършителните дейности по стадиона няма да приключат навреме за двубоя от Лигата на конференциите
ЦСКА ще приеме Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите, съобщиха от клуба.
„Червените“ са работили по вариант срещата на 15 октомври да се превърне в първия официален двубой на новия стадион „Българска армия“.
По съоръжението обаче все още се извършват довършителни дейности и то няма да бъде готово да приеме мача с френския тим.
Очакванията са ЦСКА да се завърне на „Армията“ за срещата с Лудогорец на 26 октомври, но това все още не е обявено официално.
Подобен избор би имал символично значение, тъй като именно срещу разградчани беше последният мач на ЦСКА на стария стадион „Българска армия“ преди неговото разрушаване.