ЦСКА обяви къде ще приеме Монако, дебютът на новата „Армия“ се отлага

ЦСКА ще приеме Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите, съобщиха от клуба.

„Червените“ са работили по вариант срещата на 15 октомври да се превърне в първия официален двубой на новия стадион „Българска армия“.

По съоръжението обаче все още се извършват довършителни дейности и то няма да бъде готово да приеме мача с френския тим.

Очакванията са ЦСКА да се завърне на „Армията“ за срещата с Лудогорец на 26 октомври, но това все още не е обявено официално.

Подобен избор би имал символично значение, тъй като именно срещу разградчани беше последният мач на ЦСКА на стария стадион „Българска армия“ преди неговото разрушаване.