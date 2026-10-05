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Маркус Гиздол разкри плана си за ЦСКА и отправи силно послание към феновете

Маркус Гиздол разкри плана си за ЦСКА и отправи силно послание към феновете
БТА

Германецът получи червената фланелка на първото официално събитие на новия стадион „Българска армия“

ЦСКА представи официално новия си старши треньор Маркус Гиздол. Пресконференцията се проведе в новата зала на стадион „Българска армия“ и беше първото официално събитие в обновения дом на „червените“.

„Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. Знам какво означава да си треньор на такъв клуб. Говорим за огромно име и помня емблематичните европейски вечери на ЦСКА“, заяви Гиздол.

Германецът призна, че е останал впечатлен от амбицията на хората в клуба.

„Още при първите разговори разбрах, че тук работят хора, които са гладни за успехи. Щастлив съм, че можем да работим заедно в тази посока“, добави той.

Гиздол не пожела да поставя конкретни цели, но подчерта, че е наясно с очакванията към него.

„Разполагам със страхотни футболисти. Ще видим как те ще възприемат вижданията ми и какъв отбор ще изградим. Нямам нужда някой да ми поставя цели. Знам, че в клуб от такъв калибър те винаги са високи“, каза специалистът.

„Не съм човек, който дава големи обещания. Мога да гарантирам, че в ЦСКА ще се работи много здраво. Клубът има велика история и най-добрите фенове в страната. Основната ни цел е да ги направим щастливи“, допълни той.

Гиздол разкри, че Ралф Рангник е сред хората, оказали най-сериозно влияние върху неговата треньорска философия. Новият наставник на „червените“ предпочита директен футбол, вертикални подавания и контрол върху топката, но ще съобрази идеите си с качествата на наличните играчи.

„Изгледах последните пет мача и видях хубави неща. Отборът не се справя никак лошо. Не мога да променя всичко за ден или седмица. Нужно е време, а ние не разполагаме с много“, обясни германецът.

Той отказа да разкрие повече тактически подробности, за да не дава предимство на предстоящите съперници.

„Имам ясна представа как искам да изглежда отборът, но пресконференцията ще бъде гледана и от нашите опоненти. Искам да запазя този аванс“, каза Гиздол.

Новият треньор пристига с двама свои асистенти. В щаба ще останат и български специалисти, а решението за треньора на вратарите ще бъде обявено допълнително.

„Харесва ми да има подобен микс. Моите асистенти познават изискванията ми, а българските треньори познават средата“, заяви той.

Спортният директор Валентин Илиев обясни, че изборът на Гиздол е направен след внимателен процес и разговори с няколко кандидати.

„Не можем да вземем който и да е треньор и да го поставим начело на ЦСКА. Търсехме победителски манталитет и точно такъв профил виждаме в Маркус“, каза Илиев.

Той потвърди, че Христо Янев остава в клуба. Работата му ще бъде свързана с методологията в първия, втория и третия отбор, както и в академията.

Илиев отхвърли категорично твърденията, че е участвал в определянето на състава или смените при Янев.

„Не съм правил състава на Христо Янев. Уважавам го и той знае как да подрежда отбора си. Готов съм да се съобразя с всяко желание на старши треньора, без значение че съм спортен директор“, заяви той.

По повод срока на договора Илиев подчерта, че плановете на ЦСКА не са Гиздол да остане само до края на сезона.

„Силно се надявам заедно да направим следващата стъпка. Не искам договорът да бъде приеман като краткосрочен. Нека говорим по-малко и да работим повече“, завърши спортният директор.

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