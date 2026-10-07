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Йорданка Христова се впечатли от новия дом на ЦСКА

Йорданка Христова се впечатли от новия дом на ЦСКА

„Сърца червени, новият стадион е страхотен“, написа примата на българската естрада

Примата на българската естрада Йорданка Христова посети стадион „Българска армия“. Музикалната знаменитост използва социалните мрежи, за да публикува няколко снимки от спортното съоръжение в Борисовата градина, което съвсем скоро ще бъде открито. Тя посети дома на ЦСКА, заедно със сестра си Лили Иванова.

Йорданка Христова изпя официалния химн на „армейците“ „Сърца червени“ при неговото създаване през 1999 г. Очаква се гранддамата на родната поп музика да бъде поканена и на официалното откриване на стадиона. „Сърца червени, новият стадион е страхотен“, сподели Христова във Фейсбук.

Очаква се до края на октомври ЦСКА да се завърне в своя дом. Желанието на ръководството е това да се случи в домакинството на Славия от 14-ия кръг на Първа лига, което е предвидено за 30 октомври (петък).

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