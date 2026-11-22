Гражданският активист Манол Глишев обяви нов протест срещу премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова. Демонстрацията е насрочена за четвъртък, 26 ноември, от 18:30 часа пред сградата на Президентството в София.

В публикация в социалните мрежи Глишев посочва като основни причини за недоволството държавния бюджет за 2027 г., поскъпването на живота и заплахите за сигурността в Черно море.

"Има достатъчно причини и поводи за протести, които да прераснат в истинска национална вълна срещу Радев и Йотова. Бюджетът и руската заплаха в Черно море са напълно достатъчни, а обедняването тази зима ще е чудовищно", заявява той.

Според организатора политическата опозиция в парламента не предприема достатъчно решителни действия срещу управляващите и разчита гражданското недоволство да изиграе тази роля.

"Очевидно е, че парламентарните "демократи" чакат ние да им свършим работата", коментира Глишев.

Той отправя и категорично политическо искане за смяна на властта.

"Правителството и президентът трябва да паднат. Залогът е бъдещето на България в Европа", се казва още в публикацията му.

Призивът идва на фона на продължаващите политически спорове около бюджета за следващата година и зачестилите съобщения за атаки срещу плавателни съдове в Черно море.

Глишев настоява тези теми да бъдат поставени в центъра на общественото внимание чрез граждански протест, като призовава за по-широко недоволство срещу политиката на управляващите.