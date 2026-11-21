Млади хора в цяла Европа организираха протести в близо 400 града в около 20 държави, сред които Франция, Германия, Испания, Португалия, Белгия и Гърция.

Демонстрациите преминаха под мотото „Борба за нашето бъдеще“.

Участниците ги определиха като най-мащабния координиран младежки протест на континента от години.

Протестиращите отправиха пет общи искания – прекратяване на милитаризацията и задължителната военна служба, повече инвестиции в образованието и социалната сфера, солидарност с Палестина, борба с климатичните промени и „радикална трансформация на системата, в която живеем“.

Митингите са продължение на протестите на ученици, започнали във Франция, припомня НОВА.