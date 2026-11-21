КОНМЕБОЛ застана зад Инфантино в битката за четвърти мандат във ФИФА
Южноамериканската конфедерация потвърди подкрепата си след заседание в Колумбия, а вотът е на 18 март 2027 г. в Рабат
Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ обяви пълната си подкрепа за Джани Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА. Решението беше взето след заседание на Съвета на конфедерацията в Баранкия, Колумбия, съобщава Ройтерс.
“Това е признание за лидерските умения на настоящия президент на ФИФА и положителната трансформация на футбола”, посочиха от КОНМЕБОЛ в официално изявление.
Инфантино оглавява ФИФА от 2016 г. и ще се бори за четвърти мандат. Кандидатури за изборите в Рабат подадоха още президентът на Френската футболна федерация Филип Диало и почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима. Диало е предпочитаният кандидат на УЕФА.
Подкрепа за Инфантино заяви и Съюзът на арабските футболни федерации (УАФА), който обединява 22 национални федерации от Африка и Азия.