Южноамериканската футболна конфедерация КОНМЕБОЛ обяви пълната си подкрепа за Джани Инфантино на предстоящите избори за президент на ФИФА. Решението беше взето след заседание на Съвета на конфедерацията в Баранкия, Колумбия, съобщава Ройтерс.

“Това е признание за лидерските умения на настоящия президент на ФИФА и положителната трансформация на футбола”, посочиха от КОНМЕБОЛ в официално изявление.

Инфантино оглавява ФИФА от 2016 г. и ще се бори за четвърти мандат. Кандидатури за изборите в Рабат подадоха още президентът на Френската футболна федерация Филип Диало и почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима. Диало е предпочитаният кандидат на УЕФА.

Подкрепа за Инфантино заяви и Съюзът на арабските футболни федерации (УАФА), който обединява 22 национални федерации от Африка и Азия.