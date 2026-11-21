Андони Ираола очаква началото на дербито с Манчестър Юнайтед да бъде решаващо за това колко бързо Ливърпул ще се приспособи към играта на съперника. Маурисио Почетино ще води Юнайтед за първи път в неделя на “Анфийлд”, а испанецът смята, че треньорската смяна дава на гостите известно предимство в подготовката.

“Няма по-големи мачове от този. За мен е привилегия да бъда част от такива двубои”, заяви Ираола. Той обясни, че щабът му може да анализира предишни мачове на Почетино във Висшата лига и начело на САЩ, но тепърва ще види как аржентинецът ще подреди Юнайтед. “Началото на мача ще бъде особено важно. Ще трябва да се адаптираме към определени неща”, добави той.

Ираола посочи, че Ливърпул се представя по-добре като гост през този сезон и иска да промени това още в неделя. Той предупреди, че 18-ото място на Юнайтед не отразява качеството на състава. “Това е отбор, който бележи голове с лекота. Проблемите им идват от това, че допускат много попадения. Трябва да се представяме по-добре у дома - това е наложително”, каза мениджърът.

Райън Гравенберх, Жереми Фримпонг, Вирджил ван Дайк и Доминик Собослай се очаква да бъдат на разположение за дербито. Гравенберх е тренирал през последните два дни, Ван Дайк е готов за игра, а Собослай се подготвя нормално. Конър Брадли и Джовани Леони вече участват в заниманията на отбора, но ще пропуснат срещата.

Ираола коментира и кадрите, заснети с дрон по време на първата тренировка на Почетино. Той каза, че е получил видеото в четвъртък, и призова заниманията при закрити врати да бъдат уважавани. “Не мисля, че това е редно спрямо който и да е клуб”, заяви испанецът.