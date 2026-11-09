Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Крилото на Ливърпул Виктор Муньос беше повикан в националния отбор на Испания за мачовете от Лигата на нациите през ноември срещу Чехия и Англия, съобщиха от местната федерация.

23-годишният футболист ще се присъедини към отбора тази вечер. Той попада сред избраниците на Луис де ла Фуенте на мястото на контузените Ламин Ямал и Микел Оярсабал.

Ямал изпитва дискомфорт в коляното, докато Оярсабал е с грип.

COPE съобщава, че и двамата ще пропуснат мача срещу Чехия на 12 ноември, но биха могли да се завърнат в състава за мача срещу Англия на 15 ноември.