Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания
За заместник на Ламин Ямал и Микел Оярсабал
Крилото на Ливърпул Виктор Муньос беше повикан в националния отбор на Испания за мачовете от Лигата на нациите през ноември срещу Чехия и Англия, съобщиха от местната федерация.
23-годишният футболист ще се присъедини към отбора тази вечер. Той попада сред избраниците на Луис де ла Фуенте на мястото на контузените Ламин Ямал и Микел Оярсабал.
Ямал изпитва дискомфорт в коляното, докато Оярсабал е с грип.
COPE съобщава, че и двамата ще пропуснат мача срещу Чехия на 12 ноември, но биха могли да се завърнат в състава за мача срещу Англия на 15 ноември.
След четири мача Испания води в Група А3 на Лигата на нациите с 12 точки и вече си е осигурила място на четвъртфиналите.