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Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания

Повикаха крило на Ливърпул в националния отбор на Испания
AP/БТА

За заместник на Ламин Ямал и Микел Оярсабал

Крилото на Ливърпул Виктор Муньос беше повикан в националния отбор на Испания за мачовете от Лигата на нациите през ноември срещу Чехия и Англия, съобщиха от местната федерация. 

23-годишният футболист ще се присъедини към отбора тази вечер. Той попада сред избраниците на Луис де ла Фуенте на мястото на контузените Ламин Ямал и Микел Оярсабал. 

Ямал изпитва дискомфорт в коляното, докато Оярсабал е с грип.

COPE съобщава, че и двамата ще пропуснат мача срещу Чехия на 12 ноември, но биха могли да се завърнат в състава за мача срещу Англия на 15 ноември.

След четири мача Испания води в Група А3 на Лигата на нациите с 12 точки и вече си е осигурила място на четвъртфиналите.

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