Силно представяне на Васил Антонов на Младежките олимпийски игри в Дакар

Силното представяне на българските атлети на Младежките олимпийски игри в Дакар бе затвърдено на 9 ноември от Васил Антонов и Зара Илиева. Талантливият Антонов завърши на 400 м с време 47.90 сек., оставайки само на крачка от медалите. За него това бе последното му голямо състезание за този сезон.

Титлата отиде при Саид Омар (ОАЕ), който доведе личния си рекорд до 46.40, среброто при Мустафа Джадама (Гамбия) – 46.93, а бробзът при Хан Лю (Китай) – 47.16.

„Само една крачка не достигна на Васил Антонов до олимпийския медал! Четвъртото му място на 400 м на Младежките олимпийски игри в Дакар е отлично постижение, особено в края на един изключително дълъг и натоварен сезон, в който той участва на три големи международни първенства – европейското за юноши под 18 години, световното за юноши под 20 години и Младежките олимпийски игри. Поздравления за Васил, за неговия треньор Мирослав Радуканов, за СК „Радуканови“ – Видин и за семейството му за положения труд, постоянството и отдадеността през цялата година! Убеден съм, че най-големите успехи за този талантлив млад атлет тепърва предстоят!, коментира след финала Георги Павлов, президент на БФЛА.

На 3000 м Зара Илиева завърши на почетното шесто място. В много силна контуренция тя пробяга дистанцията за 10:07.71 минути.

Първите три места окупираха големите сили в бяганията на дълги разстояния – Кения, Етиопия и Уганда благодарение на Фейт Роно – 9:15.47, Йорданос Цигаб – 9:15.71 и Керен Челимо – 9:32.41.

„Поздравления за Зара Илиева, която се класира на престижното шесто място в бягането на 3000 м на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал, с резултат 10:07.71 минути и достойно представи България сред силната конкуренция, заяви след нейното бягане Георги Павлов, президент на БФЛА – Поздравления и за нейния треньор Сава Тодоров, за СКЛА „Берое“ – Стара Загора и за семейството ѝ, които със своя труд, отдаденост и подкрепа са неизменна част от този успех!

Българските атлети завършиха участието си на Младежката олимпиада със сребърен медал на Стилян Орлинов (скок на дължина), четвърто място на Васил Антонов (400 м) и шесто на Зара Илиева (3000 м).