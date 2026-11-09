Ван Дайк и нападател на Съндърланд отпаднаха от състава на Нидерландия

Защитникът Върджил ван Дайк и нападателят Брайън Броуби отпаднаха от състава на националния отбор на Нидерландия за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщава местната футболна федерация.

Ван Дайк игра за Ливърпул при победата с 3:1 срещу Кристъл Палас в неделя и все още не е пропуснал и една минута през новия сезон във Висшата лига. За последно той бе на терена за Нидерландия през октомври при победата с 2:1 срещу Сърбия, когато записа стотния си мач за „лалетата“.

Броуби игра при победата на Съндърланд с 1:0 срещу Челси, но според федерацията и той не е в най-добрата си кондиция. Нападателят бе титуляр при равенството с Германия през септември, но пропусна следващия двубой заради травма.

За момента „лалетата“ не са повикали заместници на двамата и групата остава от 23 души. Нидерландия ще срещне Гърция и Германия през следващата седмица.