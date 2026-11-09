Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Изплащането на коледните добавки от 50 евро за хората от групите с ниски доходи, които имат право да ги получат автоматично, ще започне от средата на месеца, като за тях няма да е необходимо да подават заявление, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред НОВА.

"Доходът е основен критерий, като при определянето на правоимащите се вземат предвид и други условия", посочи тя.

Ефремова каза, че минималното дневно обезщетение за безработица се предлага да се увеличи от 9 на 13 евро, а максималното – от 54 на 60 евро. Тя каза, че предложението за промяна на двата размера е отделно от увеличението на минималната работна заплата, като изрази надежда параметрите да се запазят при окончателното приемане на бюджета.

Социалният министър съобщи, че окончателният процент за осъвременяване на пенсиите ще бъде уточнен през февруари 2027 г. Според нея най-вероятно увеличението ще бъде около 7,8%.

Ефремова потвърди, че ще се приложи швейцарското правило, като уточни, че увеличение е предвидено и за минималната пенсия.

"Високият бюджетен дефицит е затруднил договарянето на минимална работна заплата, по-близка до горната граница от 672 евро по новата формула", каза Ефремова, като добави, че предвиденият за 2027 г. размер е с 12 евро под тази граница и с 40 евро над сегашната минимална заплата.

"Минималната работна заплата ще продължи да се увеличава ежегодно", съобщи Ефремова.

За учителите е предвидено увеличение на възнагражденията със 7,5% през 2027 г., каза тя.

По думите й образованието, здравеопазването, спорта и социалната сфера са приоритетни в бюджета за следващата година.

Тя посочи, че сред служителите в сектор „Сигурност“ със замразени възнаграждения са полицаите и военните.

"Заплатите на министрите и на членовете на политическите кабинети също ще останат на сегашните си равнища през 2027 г.", каза министър Ефремова.