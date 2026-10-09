Ефремова: Насилието е едно от най-сериозните нарушения на правата на детето

Насилието над деца е едно от най-сериозните нарушения на правата на детето. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на парламентарния контрол във връзка с медийна публикация за домашно насилие във Враца.

Тя подчерта, че всяко дете има право на закрила срещу методи, които нарушават неговото достойнство.

"Закрилата на деца в риск остава сред основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Основната отговорност за формирането на детската психика, за отглеждането, възпитанието и емоционалното състояние на всяко дете на първо място е на родителите", посочи Ефремова.

Тя добави, че държавата, чрез своите институции и органи по закрила, не може да остава безучастна, когато с действие или бездействие родителите поставят в риск живота, здравето и сигурността на децата си. Ефремова подчерта, че не на последно място са мерките за повишаване на информираността и обществената чувствителност към всички форми на насилие над деца, предава БТА.

Относно случая за домашно насилие във Враца Ефремова обясни, че на 15 септември в местна онлайн медия е публикувана информация за 9-годишно момче, провесено от баща си от тераса на деветия етаж.

„Вчера проверявах отново публикацията - детето изведнъж вече е на 3 години“, уточни тя. И подчерта, че след излизането на публикацията от отдел „Закрила на детето“ във Враца са се самосезирали и са се свързали с МВР.

На 13 септември в Районното управление на МВР – Враца в 23:00 ч. е регистриран сигнал за семеен скандал, след което служителите веднага са посетили посочения адрес. Установено е, че се касае за конфликт между двама възрастни, без данни за участие на дете в него, разказа Наталия Ефремова.

По думите ѝ на двамата възрастни са съставени предупредителни протоколи.