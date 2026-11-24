Над 300 читалища в България предупреждават, че предвиденото бюджетно финансиране не покрива нарастващите разходи за заплати и издръжка. За част от културните институции, особено в малките населени места, недостигът на средства вече води до ограничаване на дейността им.

В България функционират над 3500 читалища, които изпълняват важни културни, образователни и обществени функции, особено в населени места, където други културни институции почти липсват.

Пред NOVA NEWS директорът на фондация "Народни читалища“ Юрий Вълковски подчерта значението им както за развитието на младите таланти, така и за организирането на театрални постановки, концерти и други културни събития в страната.

"Около читалищата има една предана публика за театрални постановки, за музикални концерти, за кино. Без тези читалища не могат да се направят турнетата нито на театрите, нито на музикалните състави“, обясни Вълковски.

По думите му над 120 артисти, писатели и музиканти са подписали отворено писмо в подкрепа на читалищата, от които е започнал и техният професионален път.

Според Вълковски част от селските читалища разполагат с годишна субсидия от едва около 5000 евро, с която трябва да осигуряват възнаграждения, поддръжка на сградите и културна дейност.

Предвиденото увеличение на средствата за читалищата е около 5%, но същевременно държавата е повишила минималните осигурителни прагове за читалищните секретари и художествените ръководители.

"Държавата дава малко повече пари, а изземва значително повече“, коментира Вълковски.

Според него промените в осигурителните прагове, въведени през август тази година, вече оказват влияние върху работата на малките читалища.

Част от читалищните секретари преминават на намалено работно време, а други излизат в болнични. Вълковски посочи, че се стига и до затваряне на читалища.

По думите му за културните институции с един или двама служители недостигът на финансиране може да означава липса на средства за възнаграждения за няколко месеца в края на годината.