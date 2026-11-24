Бюджетната комисия прие на второ четене по-високи данъчни облекчения за деца и ново облекчение за разходи за детско развитие. Промените предстои да бъдат гласувани в пленарната зала, а предвидената дата за влизането им в сила е 1 януари 2027 г.

Годишната данъчна основа ще се намалява с 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. За дете с увреждания облекчението е 12 000 евро. Запазва се възможността то да се ползва авансово чрез работодателя.

Новото облекчение за детско развитие ще покрива документално доказани разходи за здравни, образователни, спортни и културни занимания на деца под 18 години. Включени са и разходи за кинезитерапия, оценка на детското развитие, логопедична и психологическа подкрепа. От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две и до 6000 евро за три и повече деца.

Комисията подкрепи и актуализиране на облекчението за хора с намалена работоспособност. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова съобщи, че в началото на 2027 г. ще бъде направен преглед на всички данъчни преференции.

Депутатите отхвърлиха предложението на Мартин Димитров от „Демократична България“ глобите да се превалутират по официалния курс лев–евро. Той възрази срещу замяната на сумите в левове със същите числови стойности в евро и обяви, че ще сезира председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.