България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 г. В него е заложен дефицит от 4,3% от БВП, като целта е процедурата при прекомерен дефицит да бъде прекратена до 2029 г., съобщиха от ведомството.

Това е първият подобен план на България като член на еврозоната. За 2026 г. финансовото министерство прогнозира дефицит от около 5% от БВП при първоначално заложени 5,4%.

За ограничаване на дефицита са предвидени нови приходни мерки, включително еднократна вноска върху свръхпечалбите в определени сектори с очакван ефект от 800 млн. евро. Планират се още промени в данъчното облагане на хазартния сектор, акциз върху автомобилите и актуализация на глобите и имуществените санкции.

От 1 януари 2027 г. максималният осигурителен доход трябва да се увеличи до 2400 евро. Очакваните допълнителни приходи са 265,1 млн. евро, а увеличението на минималния осигурителен доход и осигурителните прагове трябва да донесе още 196,7 млн. евро.

В разходната част са заложени увеличение на пенсиите с около 8%, на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5%. Предвиждат се допълнителни средства за образование, здравеопазване, култура, спорт, сигурност и отбрана, включително системи за противодействие на дронове и противовъздушна отбрана.

Планът включва и данъчни облекчения за семейства с деца и предприятия, сред които увеличаване на облекченията за деца и деца с увреждания и ново облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности за детско развитие.

Предвиждат се също съкращения на разходите и оптимизация на публичната администрация, реформа в ТЕЛК и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.

Държавният дълг се очаква да нарасне от 40,6 млрд. евро в края на 2026 г. до 47,1 млрд. евро в края на 2027 г. Съотношението му към БВП ще се увеличи от около 31,1% до 33,3%. Като основни причини са посочени финансирането на дефицитите, рефинансирането на съществуващ дълг, по-високите разходи за отбрана и капитализацията на държавни дружества.