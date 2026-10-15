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България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година
БТА

Страната ни представи първия си бюджетен план като член на еврозоната, който предвижда увеличение на пенсиите и заплатите и мерки за ограничаване на дефицита

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 година. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава членка на еврозоната.

Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната след присъединяването си на 1 януари 2026 година. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Проектът предвижда увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и повишение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.

Заложена е и допълнителна подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения. Не се предвиждат промени в основните данъчни ставки.

Основен акцент в бюджетния план е ограничаването на дефицита и държавния дълг. България представя мерки за изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз, след като през юли 2026 година срещу страната беше открита процедура при прекомерен дефицит. Целта е той да бъде намален до 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 година.

Допълнителни средства са предвидени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и инвестиции в отбраната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.

Сред останалите мерки са оптимизация на държавната администрация, реформа в ТЕЛК и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.

Проектът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Представянето на бюджетния план пред европейските институции е част от бюджетната процедура, като окончателното приемане на държавния бюджет предстои.

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