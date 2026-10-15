България изпрати на Европейската комисия бюджетния си план за 2027 година

Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата проекта на бюджетен план на България за 2027 година. С това страната ни изпълни в срок задължението си да представи документа до 15 октомври като държава членка на еврозоната.

Това е първият бюджетен план, който България представя като пълноправен член на еврозоната след присъединяването си на 1 януари 2026 година. Документът е изготвен съгласно европейските изисквания и отразява основните фискални параметри за следващата година.

Проектът предвижда увеличение на пенсиите с около 8%, ръст на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% и повишение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%.

Заложена е и допълнителна подкрепа за семействата с деца чрез увеличение на детските надбавки и данъчните облекчения. Не се предвиждат промени в основните данъчни ставки.

Основен акцент в бюджетния план е ограничаването на дефицита и държавния дълг. България представя мерки за изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз, след като през юли 2026 година срещу страната беше открита процедура при прекомерен дефицит. Целта е той да бъде намален до 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 година.

Допълнителни средства са предвидени за образование, здравеопазване, култура, спорт и сигурност. Планирани са и инвестиции в отбраната, включително в антидрон системи и противовъздушна отбрана.

Сред останалите мерки са оптимизация на държавната администрация, реформа в ТЕЛК и насърчаване на публично-частните партньорства при инфраструктурни проекти.

Проектът е разработен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, одобрена от Фискалния съвет.

Представянето на бюджетния план пред европейските институции е част от бюджетната процедура, като окончателното приемане на държавния бюджет предстои.