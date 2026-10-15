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България изпраща проектобюджета за 2027 г. на ЕК

България изпраща проектобюджета за 2027 г. на ЕК
Снимка: БТА

Ще има увеличение на минималната работна заплата, заяви премиерът Румен Радев

Проектът за Бюджет на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. В сряда премиерът Румен Радев представи тенденциите във финансовата рамка на заседанието на Министерския съвет.

Основните приоритети в него са: оздравяване на публичните финанси, Засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образованието, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.

За да има увеличение на публичните финанси, управляващите ще се движат в три основни направления - ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо 2025 и 2026 г. Част от мерките са оптимизация на разходите, обясни премиерът.

Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и ежегодно броят им расте, призна Радев. "Засилваме контрола над Здравната каса", каза той.

"Затягаме контрола върху хазарта. Затваряме вратичката за измами с имотни сделки", заяви той без да конкретизира механизмите, с които това ще стане.

"Увеличаваме детските и данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майките. След дълги години увеличаваме и стипендиите за учениците - това е стимул и за семействата, и за учениците. Подкрепяме студентите в храненето и настаняването", заяви Радев.

Относно заплатите на младите лекари, той обясни, че се засилва контролът при злоупотребите със Здравната каса. 
Ще има увеличение на минималната работна заплата, стана ясно от думите на премиера. Предвижда се 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогически персонал, 8% за пенсии, заяви Радев.

По думите на премиера ваучерите до 100 лева остават без никакво облагане

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