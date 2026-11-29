Шведският министър-председател Улф Кристершон си осигури ключовата подкрепа на Партията на центъра за втори мандат начело на изпълнителната власт, съобщи агенция „Франс Прес“.

Утре – два месеца и половина след парламентарните избори на 13 септември – парламентът ще гласува кандидатурата му начело на четирипартийно дясноцентристко правителство на малцинството. В него влизат консервативната Умерена коалиционна партия, Партията на центъра, либералите и християндемократите, но без участието на крайнодясната „Шведски демократи“, която подкрепяше предишния му кабинет в периода 2022–2026 г.

Днешното одобрение от ръководството на Партията на центъра гарантира избирането на Кристершон и отпушва политическата криза след вота през септември, на който лявоцентристката опозиция спечели 176 мандата срещу 173 за десния блок. „Това е коалиционно правителство на четири партии, които заедно ще поемат отговорността за управлението на Швеция“, заяви лидерката на центристите Елисабет Танд Рингквист.

Ходът е тежък удар за лидера на социалдемократите Магдалена Андершон, чийто лявоцентристки блок в продължение на над два месеца не успя да изглади идеологическите си противоречия и да формира власт, въпреки досегашната подкрепа от Партията на центъра.

Очакваният нов кабинет на малцинството ще разполага само със 136 гласа при необходими 175 за мнозинство, което означава, че при ключови гласувания отново ще зависи от подкрепата на „Шведски демократи“. От крайнодясната формация вече обявиха, че утре няма да гласуват против Кристершон.

Решението предизвика остри реакции вляво. Лидерката на Лявата партия Нуши Дадгостар обвини центристите в социалните мрежи, че погазват предизборното си обещание: „Партията на центъра обеща на избирателите си, че няма да изпада в зависимост от „Шведски демократи“. Днес тя нарушава това обещание.“ Магдалена Андершон също разкритикува новата конфигурация с думите, че „това не е, което мнозинството от шведите искаха“.