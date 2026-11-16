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Швеция и Литва: Русия не проявява готовност за мир

Швеция и Литва: Русия не проявява готовност за мир
АР/БТА

Стокхолм определя руските искания като абсурдни, а Вилнюс предупреждава ЕС да не обсъжда бъдещата сигурност на Европа с Москва преди прекратяване на огъня

Русия продължава да не показва готовност за сериозни преговори за мир в Украйна. Това заяви шведският външен министър Мария Малмер Стенергард, като се позова на появилите се руски искания, които определи като „абсурдни“, предаде Ройтерс.

Междувременно литовският външен министър Кестутис Будрис предупреди европейските държави да не започват разговори с Москва за бъдещата архитектура на сигурността в Европа, преди да бъде постигнато прекратяване на огъня.

Според него Европа вече разполага с необходимата система от правила и договорености за сигурност, но проблемът е, че Русия не ги спазва.

„Що се отнася до европейската архитектура на сигурност, много ясно е, че ние не се нуждаем от нова. Ние вече я имаме. Правилата работят, но проблемът е, че Русия ги нарушава“, заяви Будрис пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел.

Той допълни, че подобни разговори при настоящите условия могат да дадат възможност на Москва да извлече политически ползи.

„Това би предоставило много възможности на Русия да извлече полза от всичко това, така че не бива да попадаме в този капан“, подчерта литовският министър.

 

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