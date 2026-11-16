Европа влиза в преговорите за Украйна с общ формат „E5 + ЕС“

Европейските държави подготвят общ преговорен формат с участието на Европейския съюз за разговорите между Украйна и Русия. Инициативата предвижда създаването на група „E5 + ЕС“, която да обедини петте водещи европейски държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, заедно с представители на европейските институции.

Целта е Европа да има обща позиция в дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като продължи да подкрепя Украйна и да оказва натиск върху Москва.

Форматът беше обсъден на среща на европейски лидери в Дъблин. Основен акцент в разговорите е била необходимостта европейските държави да координират действията си както по отношение на мирния процес, така и по въпросите на бъдещата европейска сигурност.

Паралелно с това европейските лидери обсъждат и разширяването на Европейския съюз в рамките на тематичен форум, който се провежда днес. Общата позиция е, че разширяването може да допринесе за по-силна, по-независима и икономически стабилна Европа.

Промяната в европейския подход идва на фона на съобщенията от Вашингтон за подготовка на нов кръг от тристранни преговори с по-широко участие. Според информацията Киев и Москва са дали съгласие европейските партньори да се включат в следващия етап от разговорите.

Сред основните задачи на американските посредници е организирането на преки контакти между Русия и европейските държави по въпросите на бъдещата архитектура за сигурност след края на войната.