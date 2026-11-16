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Какво да направим, ако сме се подвели и сме платили на фалшив сайт

Какво да направим, ако сме се подвели и сме платили на фалшив сайт
Снимка: Pixabay

Хакерите ползват социално инженерство – претекст, спешност и страх, каза експертът

МВР предупредиха на официалните си страници във Facebook, както и в други социални мрежи за измама с техния сайт. Преди дни хакери клонираха портала за електронни услуги на МВР и изпращат фалшиви съобщения за неплатени глоби и за превишена скорост. Срокът за заплащането на санкцията е посочен до 48 часа, като има заплахи за последващи такива. Създадената от хакерите система генерира глоба дори при въвеждане на произволен регистрационен номер.

Ако човек отвори изпратения линк, попада на фалшиво копие на сайта на МВР. Страницата изглежда съвсем като истинската. Целта на хакерите е да вземат неправомерно личните и банковите данни на потребителите и да ги използват по неправомерен начин.

Киберекспертът Сашка Бончева обясни пред Нова телевизия как работи схемата. Потребителите се подканват да платят тази фалшива глоба под претекст, че могат да се възползват от намаление при бързо плащане, обясни тя.

Експертът препоръча да бъдем внимателни. Цялото име на домейна е различно и не трябва да се кликва на линка. Ако случайно се стигне до заплащане на сума, трябва да се блокира картата, а от банката да бъде издадена нова.

В тези съобщения има няколко елемента на социално инженерство – претекст, спешност и страх, каза експертът. Използва се името на дадена авторитетна организация, трябва да се реагира максимално бързо и има страх от завеждане на дело или отнемане на автомобил, допълни тя.

В измамата прави впечатление, че липсва конкретика. Фишовете обикновено посочват регистрационния номер, датата, часа и мястото, където е констатирано нарушението, посочи още Бончева.

 

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