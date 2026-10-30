Историческата криптоатака: Съмненията са, че зад нея стоят севернокорейски хакери

Севернокорейски хакери може да стоят зад мащабната кибератака срещу най-голямата борса за криптовалути в света – Binance, при която са засегнати дигитални активи на стойност около 6,3 млрд. долара. Две компании за анализ на блокчейн трансакции свързват нападението с хакерска група от Северна Корея, но самоличността на извършителите все още не е официално установена, съобщава BBC.

Ако размерът на засегнатите средства бъде окончателно потвърден, атаката ще се превърне в най-голямата кражба на криптовалути в историята, надминавайки многократно предишния рекорд от 1,5 млрд. долара при пробива в борсата Bybit през 2025 г.

Подозренията са насочени към севернокорейската група TraderTraitor

Компаниите TRM Labs и Chainalysis, специализирани в разследването и проследяването на криптовалутни трансакции, посочват възможна връзка между атаката и севернокорейската хакерска група TraderTraitor.

Според TRM Labs няколко характеристики на пробива в Binance наподобяват предишни кибератаки, свързвани със Северна Корея, включително нападението срещу Bybit.

От Chainalysis заявяват, че имат висока степен на увереност, че севернокорейската група е замесена в инцидента.

Въпреки тези оценки участието на Северна Корея остава непотвърдено.

От Binance не са отговорили пряко на въпросите на BBC относно предполагаемата връзка със севернокорейски хакери.

Компанията обаче уверява, че работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи, за да установи самоличността на извършителите и да ги изправи пред правосъдието.

Пробивът може да е започнал от лаптоп на служител

Съизпълнителният директор на Binance Ричард Тенг разкри подробности от първоначалното разследване на инцидента.

Според него атаката вероятно е започнала от компрометиран лаптоп на инженер, отговарящ за процесите по разработване и поддръжка на технологичната инфраструктура на компанията.

Това е позволило на нападател да получи достъп до служебен контейнер и да изпрати неоторизирани заявки за теглене на криптоактиви.

Тенг подчертава, че пробивът не се е ограничил до използването на правата за достъп на един служител.

„Това не беше действие с едно натискане на бутон. Става дума за много по-сложен процес на атака“, обясни той.

По думите му разследването засега не е установило отговорността на конкретно лице.

Не са открити и доказателства за изтичане на частните ключове на криптопортфейлите, които се използват за достъп и управление на дигиталните активи.

Binance обещава да покрие всички загуби

Ричард Тенг увери потребителите, че средствата им са защитени и компанията ще поеме финансовите последици от атаката.

„Искам да се обърна директно към вас за случилото се. Най-важното е, че парите ви са в безопасност и ние ще покрием всички загуби“, заяви той.

По предварителни оценки общата стойност на засегнатите активи достига приблизително 6,3 млрд. долара.

От тях около 3 млрд. долара вече са замразени чрез координирани действия с партньори от блокчейн индустрията.

Компанията ще използва средства от защитния си фонд SAFU, както и собствени финансови ресурси, за да компенсира загубите.

От Binance уточняват, че депозитите не са засегнати и продължават да функционират нормално.

Тегленията обаче са временно преустановени, докато бъде извършен цялостен преглед на сигурността на съответните системи и адреси.

Засегнатите разрешения за достъп вече са отменени, а компанията работи с правоохранителни органи и специалисти по блокчейн анализ за проследяване и възстановяване на средствата.

След приключване на разследването Binance обещава да публикува подробен технически доклад за причините и начина на извършване на атаката, както и актуализирана информация за резервите си.

Севернокорейски хакери бяха заподозрени и за кражбата от Bybit

Новият инцидент напомня за мащабната кибератака срещу криптоборсата Bybit през 2025 г., при която бяха откраднати активи на стойност 1,5 млрд. долара.

Тогава подозренията бяха насочени към севернокорейската хакерска мрежа Lazarus Group.

Само за около две седмици след нападението извършителите успяха да преобразуват най-малко 300 млн. долара от откраднатите средства по начин, който практически възпрепятства възстановяването им.

През август тази година съоснователят на Bybit Бен Чжоу съобщи, че компанията продължава да използва всички възможни средства за възстановяване на активите.

По думите му към този момент са били възстановени около 48,4 млн. долара, а други 30,5 млн. долара са били замразени.

Bybit е завела и граждански иск срещу Северна Корея и хакерската група Lazarus.

Разследването на рекордната атака продължава

Засега не е установено дали извършителите на атаката срещу Binance са същите, които стоят зад предишни мащабни кражби на криптовалути.

Специалистите по киберсигурност продължават да анализират движението на засегнатите активи и техническите характеристики на пробива.

От Binance подчертават, че установяването на извършителите и възстановяването на средствата остават основен приоритет.

Случаят отново поставя въпроса за сигурността на криптовалутните борси и способността им да защитават огромните финансови активи, които управляват, от все по-сложни кибератаки.