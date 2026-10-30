Загуби за борците в свободен стил в Астана

Тримата представители на България в свободния стил на Световното първенство по борба в Астана допуснаха загуби и ще се надяват на репешажи.

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) загуби с 3:5 от двукратния световен шампион Камран Гасемпур.

Микяй Наим (61 кг) отстъпи на старта с 2:12 и технически туш пред индиеца Нихил Нихил.

Георги Иванов (125 кг) започна с победа след туш над бразилеца Габриел Силва при резултат 4:0, но отпадна на осминафиналите. Българинът водеше с 5:0 срещу германеца Мосен Сияр минута преди края, но допусна обрат и бе туширан.

Тримата все още имат шанс за продължаване на участието си чрез репешажи, ако съперниците им достигнат до финалите.