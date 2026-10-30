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Днес в Анкара се провежда срещата на върха на лидерите от Организацията на тюркските държави

Днес в Анкара се провежда срещата на върха на лидерите от Организацията на тюркските държави

По време на срещата ротационното председателство на ОТД трябва да бъде предадено от Азербайджан на Турция

Днес в Анкара се провежда срещата на върха на лидерите от Организацията на тюркските държави, предават турските медии

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е домакин на срещата под надслов „Тюркският век: единство в езика, мисълта и действието“.

На срещата на върха се събират държавните глави на държавите-членки на ОТД, високопоставени представители на държавите-наблюдатели и генералният секретар на ОТД, за да обсъдят настоящото състояние и бъдещите перспективи за сътрудничество в рамките на организацията, както и регионалните и международните събития от общ интерес, съобщават от организацията.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев не пристигна в Турция. Като представител на президента на Азербайджан участва външният министър на страната Джейхун Байрамов (напрежение възникна наскоро между Турция и Азербайджан заради решението на азербайджанското правителство от септември да забрани достъпа до учебните заведения на момичетата с хиджаб).

Членки на все по-влиятелната ОТД са Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан. Туркменистан и Унгария са със статут на страни наблюдателки. Предишното наименование на ОТД бе Тюркски съвет, който бе създаден през 2009 г. по инициатива на тогавашния президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев с цел развитие на връзките между тюркските държави.

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