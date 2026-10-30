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Синът, открил убитата си майка в Първомай, ще свидетелства пред съда

Синът, открил убитата си майка в Първомай, ще свидетелства пред съда
БТА

Защитата на Ивелин Цветанов поиска звукозапис на заседанието, но съдът отказа. Делото продължава на 14 и 15 декември

Атанас Грозев, 18-годишният син на жестоко убитата в Първомай Димитрина, ще бъде разпитан на следващото съдебно заседание по делото. Младежът е открил тялото на майка си в семейния дом в квартал "Дебър" през август 2025 година.

Подсъдим за престъплението е Ивелин Цветанов, бивш приятел на дъщерята на убитата жена. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено с особена жестокост.

В началото на съдебното заседание защитата на Цветанов поиска производството да се разгледа по съкратена процедура, с разпит само на част от свидетелите и вещите лица.

Шестима роднини на загиналата жена са конституирани като частни обвинители, а четирима от тях са предявили граждански искове на обща стойност 500 000 евро.

Адвокатът на семейство Грозеви Атанас Атанасов се съгласи с предложението за съкратена процедура и не настоя съпругът на починалата, Здравко Грозев, да бъде разпитван.

Следващите заседания са насрочени за 14 и 15 декември. На първата дата се предвижда да бъдат разпитани свидетелите, а на втората - вещите лица.

По време на заседанието защитата на Ивелин Цветанов поиска от съда да бъде направен звукозапис, като мотивът беше необходимостта от по-голяма прецизност при отразяване на казаното в съдебната зала.

Съдия Атанаска Анастасова обаче отхвърли искането. "Според съда не са налице основания за изготвяне на звукозапис, тъй като това не е задължение на съда", уточни тя.

Стана ясно още, че подсъдимият е получил нов обвинителен акт, след като предишният е бил върнат заради допусната грешка в рождената му дата. За следващото заседание трябва да бъдат изискани и веществените доказателства, предадени на МВР - Пловдив.

Ивелин Цветанов заяви в съдебната зала, че към този момент ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

Жестокото убийство е извършено в нощта на 17 срещу 18 август 2025 година в дома на семейство Грозеви в квартал "Дебър" в Първомай.

По това време съпругът на Димитрина е бил дежурен в Районното управление на полицията, а дъщеря им, която е студентка, се е намирала в София.

Според обвинението Ивелин Цветанов е пристигнал в Първомай с автомобила на баща си Севдалин, влязъл е в имота и е нанесъл девет удара с нож на Димитрина в областта на артерията.

Тялото на жената е било открито от нейния син Атанас, който предстои да даде показания пред съда.

Делото продължава през декември, когато се очаква съдът да изслуша свидетелите и вещите лица, свързани с разследването на тежкото престъпление.

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