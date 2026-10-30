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Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив

Български морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив
Pixabay

Тестовете на устройството ще започнат до две седмици

Морски дрон за автономни мисии ще бъде тестван в Бургаския залив, съобщи пред журналисти изпълнителният директор на "Хелиос Марин" (Helios Marine) Димитър Енчев преди началото на международния форум "ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации", който се провежда в Международния конгресен център в Бургас. 

Тестовете на устройството ще започнат до две седмици в района на Бургаския залив. Дронът се произвежда в Бургас и представлява автономна платформа, която може да се придвижва самостоятелно, да се ориентира и да обследва крайбрежни райони. Възможностите му зависят от оборудвания модул, като към момента е разработен вариант за въздушни мисии, каза Енчев, цитиран от БТА.

Сред потенциалните приложения на платформата са вземането на проби, наблюдението и проследяването на вражески дронове, обследването на райони при нефтени разливи и търсенето и спасяването на хора в бурно море.

Надяваме се да го пуснем да работи самостоятелно, след като премине сертификацията. Вече сме провели разговори с всички институции, посочи Енчев.

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