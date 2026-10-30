Кирил Петков се закани да съди Йотова

Бившият премиер Кирил Петков обяви, че ще съди президента Илияна Йотова заради нейни изказвания по негов адрес в национален ефир. В остра публикация във Фейсбук той я обвини в разпространяване на неверни твърдения, свързани с българската позиция за Северна Македония и прекратяването на доставките на руски газ. Петков заяви, че вече е възложил на юридически екип да подготви съдебен иск.

„Ще се видим в съда, госпожо Йотова!“, написа бившият министър-председател, като обяви, че няма да остави без отговор твърденията, направени от президента по време на ТВ дебата по БНТ предната вечер.

Спор за Северна Македония и обвинения в национално предателство

Един от основните поводи за реакцията на Петков са изказванията на Йотова, които според него внушават, че по време на съвместно посещение в Северна Македония той е възнамерявал да отстъпи от българската национална позиция.

Бившият премиер определя това като обвинение в национално предателство и категорично отхвърля подобно тълкуване.

„Излъга, че по време на общото ни пътуване до Северна Македония съм щял да предам българската позиция, тоест ме обвини в национално предателство“, заявява Петков.

Той защитава действията на своето правителство, като твърди, че именно по време на неговото управление българските условия към Северна Македония са получили подкрепата на Европейския съюз.

„Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство“, посочва той.

Петков: Посещението беше в Битоля, а не в Скопие

Бившият министър-председател оспорва и обстоятелствата около съвместното им посещение в Северна Македония, описани според него от Йотова.

По думите му двамата не са пътували до Скопие за преговори, а са присъствали на откриването на български клуб в Битоля.

Петков посочва, че разполага със снимка от събитието, която според него доказва къде се е състояла срещата.

„Тази снимка с балоните е от единствения път, когато г-жа Йотова е била с мен в Северна Македония. Пред балоните на новия клуб ли спасяваше „националния интерес“? Това е лесно доказуема лъжа“, пише той.

Нов сблъсък за руския газ и договора с „Боташ“

Втората тема, по която Петков обвинява Йотова в неверни твърдения, е прекратяването на доставките на руски природен газ за България.

Според бившия премиер президентът неправилно е представила действията на неговото правителство като причина за спирането на доставките и последвалото сключване на договора с турската компания „Боташ“.

Петков подчертава, че доставките са били прекратени от „Газпром“, след като България е отказала да изпълни искането на Москва плащанията да се извършват в рубли.

„Истината е, че газът беше спрян от „Газпром“, защото отказахме да приемем изнудващото искане на Кремъл България да плаща в рубли в нарушение на договора“, заявява той.

Бившият премиер припомня, че споразумението с „Боташ“ е подписано от служебно правителство, назначено от президента Румен Радев.

Той определя договора като „един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България“ и акцентира върху факта, че по това време Йотова е заемала поста вицепрезидент.

Към момента става дума за обявено намерение за съдебни действия, като от публикацията не става ясно кога искът ще бъде внесен.

Твърденията за неверни изказвания са на Кирил Петков и не представляват установени от съда факти.