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Даниел Митов: Радев започва да прилича на ранния Цветанов и Кирил Петков

Даниел Митов: Радев започва да прилича на ранния Цветанов и Кирил Петков
БТА

„Когато една власт не може да се справи, когато губи контрол върху обществени процеси, в един момент се опитва да предлага зрелища“, категоричен е Митов

"Румен Радев започва да прилича на ранния Цветан Цветанов и ранния Кирил Петков".

Това заяви Даниел Митов от ГЕРБ пред НОВА ТВ, коментирайки изказванията на премиера във връзка с арестите на кметове, свързани с ДПС. Повод за реакцията на ГЕРБ станаха думите на Радев, че са се намерили смели прокурори, които са застанали на страната на справедливостта и ще допринесат за разкриването на предполагаеми корупционни схеми.

Според Митов министър-председателят трябва да се съсредоточи върху решаването на конкретните проблеми пред страната, вместо да прави политически внушения за развитието на разследванията.

„Когато една власт не може да се справи, когато губи контрол върху обществени процеси, в един момент се опитва да предлага зрелища“.

По думите му работата на премиера е да гарантира сигурността на България, включително в Черно море, както и да предприеме мерки за овладяване на цените, каквито обещания са били дадени по време на предизборната кампания.

Митов подчерта, че партията не оспорва правото на правоохранителните органи да разследват евентуални нарушения, но смята за недопустимо политическата власт предварително да очертава резултатите от разследванията.

„Това дали има или няма нещо, не може да бъде предпоставяно от министър-председателя на заседание на Министерския съвет. Съдебната власт си е съдебна власт“.

Той посочи, че ГЕРБ не се е противопоставяла на действията на полицията и в други случаи, когато органите на реда са влизали в общини.

„Знаем, че правоохранителните органи трябва да си свършат работата“.

Митов постави под съмнение и критерия, по който премиерът определя някои прокурори като смели.

„Смелите прокурори са тези, които потвърждават политическите изводи на премиера ли? А тези, които не потвърждават неговите политически изводи, не са?“.

Според него подобна реторика създава риск от намеса на политическата власт в работата на съдебната система. Митов направи паралел между действията на настоящата власт и практики от предишни управления, като специално спомена бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и бившия премиер Кирил Петков.

„Всеки, който е тръгнал по този път, не е приключил добре“.

В отговор на въпрос защо няколко пъти споменава Цветанов, Митов обясни, че ситуацията му напомня за този период. Той посочи, че незаконни арести и действия срещу бизнеса в миналото са довели до щети, за които държавата трябва да носи отговорност. Митов призна, че в миналото са били допускани грешки, но изрази недоволство, че политическият живот продължава да се връща към едни и същи конфликти.

Митов коментира и реакциите на Румен Радев към протестиращите. Според него правото на гражданите да изразяват недоволството си трябва да бъде защитено независимо от това кой е на власт. Той припомни, че ГЕРБ е подкрепяла правото на протест и в предишни политически ситуации, и заяви, че гражданите не могат да бъдат оценявани по различен начин само защото управлението се е сменило.

Митов отправи критики и към отношенията между Румен Радев, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, като припомни подкрепата на двете формации за втория президентски мандат на Радев.

„Не може да избягате от миналото си и от сглобките“.

Даниел Митов призова кабинета да насочи усилията си към икономическите проблеми и сигурността на страната. По думите му международната обстановка оказва влияние върху цените на горивата, но държавата разполага и със собствени възможности да въздейства върху пазара. Той посочи наличието на рафинерия в България като фактор, който според него позволява на правителството да влияе върху цените в определени граници.

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